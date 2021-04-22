Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський, який володіє потужним ударом, розповів про секрет своїх пострілів.

Вже весь футбольний світ захоплюється потужним ударом Руслана Маліновського. На думку українського футболіста, тут не обійшлося і без природних даних, але "допомогла" і травма.

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Це трохи від природи, але робота, виконана в Генку, мені дуже допомогла. Тоді я пошкодив коліно і розпочав спеціальну програму тренувань, – розповів він.

Через потужний удар українця його партнер, захисник Берат Джімшиті, називає хавбека "Малібомскі".