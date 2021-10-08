Конфлікт Руслана Маліновського та Олександра Петракова – головна тема розмов про збірну впродовж останнього місяця. На думку колишнього тренера Олімпіка та Карпат Романа Санжара, сторонам потрібно почати діалог.

На думку фахівця, зі сторони важко судити, кому потрібно зробити перший крок. Він знає Маліновського лише з позитивного боку, але подробиці конфлікту можуть мати неочікуваний характер.

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Я не знаю, що там насправді сталося. Можливо, Маліновський демонстративно при всій команді послав тренера. Тоді на місці Петракова я б з ним не розмовляв взагалі. У цьому випадку жодного місця для компромісу немає. Тоді його потрібно показово відсторонити від команди. Якщо не було таких речей, тоді повинна бути дипломатія, а якщо були – жодних розмов,

– вважає Санжар.

У будь-якому разі, сторони можуть знайти спільну мову лише у діалозі.

Нагадаємо, Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі збірної, що стало справжньою сенсацією.