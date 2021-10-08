На думку Ігоря Циганика, "жовто-синіх" влаштує лише перемога, тому підопічні Олександра Петракова будуть домінувати на футбольному полі. В запасі у фінів виїзд до Казахстану, де вони сподіваються на перемогу, тому їх цілком влаштує і нічия.

До речі Він має радянський менталітет, – агент не вірить в Петракова та пророкує збірній провал з фінами

У нас є певні проблеми. Надія в середині поля на Шапаренка, що він зможе зв’язати гру. На флангах повинно бути багато агресії. Сумніваюся, що тренерський штаб відійде від своєї тактики з трьома центральними захисниками,

– зазначив Циганик.

Також журналіст спрогнозував склад на матч. На його думку, стартова 11-ка збірної України виглядатиме таким чином:

Пятов – Тимчик, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь – Шапаренко, Степаненко/Сидорчук – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Нагадаємо, матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться завтра, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.