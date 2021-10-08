На думку фахівця, зі сторони важко судити, кому потрібно зробити перший крок. Він знає Маліновського лише з позитивного боку, але подробиці конфлікту можуть мати неочікуваний характер.

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Я не знаю, що там насправді сталося. Можливо, Маліновський демонстративно при всій команді послав тренера. Тоді на місці Петракова я б з ним не розмовляв взагалі. У цьому випадку жодного місця для компромісу немає. Тоді його потрібно показово відсторонити від команди. Якщо не було таких речей, тоді повинна бути дипломатія, а якщо були – жодних розмов,

– вважає Санжар.

У будь-якому разі, сторони можуть знайти спільну мову лише у діалозі.

Нагадаємо, Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі збірної, що стало справжньою сенсацією.