По мнению специалиста, со стороны трудно судить, кому нужно сделать первый шаг. Он знает Малиновского только с положительной стороны, но подробности конфликта могут иметь неожиданный характер.

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Я не знаю, что там на самом деле произошло. Возможно, Малиновский демонстративно при всей команде послал тренера. Тогда на месте Петракова я бы с ним не разговаривал вообще. В этом случае ни одного места для компромисса нет. Тогда его нужно показательно отстранить от команды. Если не было таких вещей, тогда должна быть дипломатия, а если были – никаких разговоров,

– считает Санжар.

В любом случае, стороны могут найти общий язык только в диалоге.

Напомним, Александр Петраков не вызывал Руслана Малиновского на октябрьские матчи сборной, что стало настоящей сенсацией.