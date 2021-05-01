Аталанта назвала список претендентів на найкращого гравця квітня. Серед них опинився і лідер збірної України Руслан Маліновський.

Цікаво Маліновський не піде з Аталанти – тренер вважає українця лідером

Минулого місяця українець видав фантастичну результативність – 3 голи та 5 асистів. Зазначимо, що найкращим гравцем Аталанти у березні теж став Маліновський. Проголосувати за нього можна за посиланням.

Після 33 турів Серії А Аталанта перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, відірвавшись від Наполі та Ювентуса на два очки.



