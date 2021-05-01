Аталанта назвала список претендентов на лучшего игрока апреля. Среди них оказался и лидер сборной Украины Руслан Малиновский.

Интересно Малиновский не уйдет из Аталанты – тренер считает украинца лидером

В прошлом месяце украинец выдал фантастическую результативность – 3 гола и 5 ассистов. Отметим, что лучшим игроком Аталанты в марте тоже стал Малиновский. Проголосовать за него можно по ссылке.

После 33 туров Серии А Аталанта находится на второй строчке турнирной таблицы, оторвавшись от Наполи и Ювентуса на два очка.



