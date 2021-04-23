Маліновський має особливий стимул для голів: дружина української зірки розповіла таємницю

Останнім часом український хавбек Аталанти Руслан Маліновський може похизуватися результативністю. Виявляється, вдома за голи його очікує додатковий бонус.

Виявляється, Руслан дуже полюбляє солодке, тож після забитих голів має нагоду поласувати улюбленими смаколиками.

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"Розкрию невеличкий секрет... Знаєте чому Руслан знову забив? Ми домовились, що у нашому будинку торт з'явиться лише після забитого м'яча.

Інакше його було не зупинити, адже він такий солодкоїжка! І мене постійно підбиває. Однак, хто знав, що він так швидко зможе вийти зі складного положення?!", – написала Роксана.

Зазначимо, минулого туру Руслан відзначився у воротах Ювентуса, а учора розписався у воротах Роми.



