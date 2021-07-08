Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський нарешті зробить операцію для усунення грижі живота. Проблема турбувала футболіста вже впродовж багатьох місяців.

Український футболіст Руслан Маліновський не зможе допомогти команді на старті сезону. Він буде проходити реабілітацію після операції з усунення грижі живота.

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Операцію Руслану проведе професор Джузеппе Сансонетті. Раніше він вже оперував одноклубника Маліновського Маріо Пашаліча.

Згідно попереднього плану, відновлення триватиме щонайменше 40 – 50 днів. Відповідно, допомогти збірній України у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу у Катарі Руслан навряд чи зможе.

Нагадаємо, що Маліновський страждав від травми впродовж всього минулого сезону, але обрав консервативне лікування, щоб поїхати на Євро-2020.