Украинский футболист Руслан Малиновский не сможет помочь команде на старте сезона. Он будет проходить реабилитацию после операции по устранению грыжи живота.

Интересно Уныние и разруха: величественная "Донбасс Арена" страдает от оккупации – впечатляющие фото

Операцию Руслану проведет профессор Джузеппе Сансонетти. Ранее он уже оперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича.

Согласно предварительному плану, восстановление займет не менее 40 – 50 дней. Соответственно, помочь сборной Украины в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира в Катаре Руслан вряд ли сможет.

Напомним, что Малиновский страдал от травмы в течение всего прошлого сезона, но выбрал консервативное лечение, чтобы поехать на Евро-2020.