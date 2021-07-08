Український футболіст Руслан Маліновський не зможе допомогти команді на старті сезону. Він буде проходити реабілітацію після операції з усунення грижі живота.

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Операцію Руслану проведе професор Джузеппе Сансонетті. Раніше він вже оперував одноклубника Маліновського Маріо Пашаліча.

Згідно попереднього плану, відновлення триватиме щонайменше 40 – 50 днів. Відповідно, допомогти збірній України у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу у Катарі Руслан навряд чи зможе.

Нагадаємо, що Маліновський страждав від травми впродовж всього минулого сезону, але обрав консервативне лікування, щоб поїхати на Євро-2020.