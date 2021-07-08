Напередодні мережу підірвало відео, зняте в одному з дворів київської Троєщини. На ньому п'ятеро дітлахів перед своїм футбольним матчем виконують гімн України.

Читайте також В Україні нема місця критиці: відомий банкір розгромив фанатів за безпідставну підтримку збірної

Зворушлива історія маленьких патріотів не залишилася не поміченою – усі вони отримали запрошення у Будинок футболу, де зустрілися з футболістами національної команди Сергієм Кривцовим та Денисом Поповим. Також з малюками поспілкувалися легенди українського футболу Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко.