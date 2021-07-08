Журналіст Денис Казанський у своєму Твіттері показав світлини сучасного стану "Донбас Арени". Від колишньої краси стадіону не залишилось і сліду.

Цікаво Британець зібрав гроші маленькій шанувальниці Німеччини, яку образили в мережі: милість дня

Територія комплексу майже повністю заросла бур'янами, паркові плитки покрилися тріщинами. Одразу видно, що за станом стадіону ніхто не доглядає.

Стадіон "Донбас Арена" був побудований у 2009 році. Він визнавався однією з кращих футбольних арен світу. З початком російської окупації в 2014 році стадіон почав швидко занепадати.