Півзахисник збірної України, який пропустив місяць через захворювання на коронавірус, вийшов у стартовому складі Аталанти і відзначився розкішним голом.

Маліновський вийшов у стартовому складі на поєдинок проти Фіорентини (3:0) і провів на полі 74 хвилини. Перед самою перервою Робін Госенс відкрив рахунок, а на 55-й хвилині Руслан збільшив перевагу господарів до двох голів. Українець ідеально виконав штрафний удар.

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На цьому Аталанта не зупинилася і Рафаель Толой втретє вразив ворота команди із Флоренції (до речі, участь у гольовій атаці взяв Маліновський). Бергамаски після десяти зіграних матчів мають в активі 17 очок. Для українця цей гол став дебютним у сезоні. У всіх турнірах Руслан провів десять матчів.

Відео голу Маліновського