Полузащитник сборной Украины, который пропустил месяц из-за заболевания на коронавирус, вышел в стартовом составе Аталанты и отметился роскошным голом.

Малиновский вышел в стартовом составе на поединок против Фиорентины (3:0) и провел на поле 74 минуты. Перед самым перерывом Робин Госенс открыл счет, а на 55-й минуте Руслан увеличил преимущество хозяев до двух голов. Украинец идеально исполнил штрафной удар.

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На этом Аталанта не остановилась и Рафаэль Толои в третий раз поразил ворота команды из Флоренции (кстати, участие в голевой атаке взял Малиновский). Бергамаски после десяти сыгранных матчей имеют в активе 17 очков. Для украинца этот гол стал дебютным в сезоне. Во всех турнирах Руслан провел десять матчей.

Видео гола Малиновского