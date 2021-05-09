На 12-й минуте Руслан получил передачу от Йосипа Иличича, сместился в центр и точно пробил в угол ворот Пармы. С небольшим рикошетом мяч попал в цель. Для игрока сборной Украины этот поединок стал восьмым подряд, в котором он записывает в актив результативные действия (5 голов и 7 ассистов за это время).

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В начале второго тайма гости увеличили преимущество. Сначала отличился Маттео Пессина. На 58-й минуте Малиновский покинул поле, а бергамаски продолжили забивать. Луис Муриель оформил дубль (между голами колумбийца отличился игрок Пармы Хуан Брунетта). А под занавес поединка команды обменялись забитыми голами.

Аталанта удерживает второе место с 72 очками. Ювентус и Милан имеют три пункта меньше, а вечером сыграют между собой.

Видео гола Малиновского

Чемпионат Италии, 35 тур

Парма – Аталанта 2:5

Голы: Брунетта, 78, Зом, 88 – Малиновский, 12, Пессина, 52, Муриель, 77, 86, Миранчук, 90+3.