Кортрейк Євгена Макаренка потерпів фіаско в матчі з Левеном.

У матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії Кортрейк Євгена Макаренка приймав Левен, повідомляє Збірна24.

До речі Михайліченко виходить у старті – Андерлехт перемагає лідера

У першому таймі глядачі голів не побачили, а вже на початку другого Анрі двічі "розписався" у воротах господарів. Рятувати ситуацію вийшов Євген Макаренко, але той же Анрі оформив хет-трик.

Поразка 0:3 опустила Кортрейк на 10 сходинку. В команди українця 20 залікових пунктів.

Чемпіонат Бельгії, 16-й тур

Кортрейк – Левен – 0:3

Голи: Анрі, 47, 64, 89