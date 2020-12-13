Кортрейк Евгения Макаренко потерпел фиаско в матче с Левеном.

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Кортрейк Евгения Макаренко принимал Левен, сообщает Сборная24.

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В первом тайме зрители голов не увидели, а уже в начале второго Анри дважды "расписался" в воротах хозяев. Спасать ситуацию вышел Евгений Макаренко, но тот же Анри оформил хет-трик.

Поражение 0:3 опустило Кортрейк на 10 место. У команды украинца 20 зачетных пунктов.

Чемпионат Бельгии, 16-й тур

Кортрейк – Левен – 0:3

Голы: Анри, 47, 64, 89