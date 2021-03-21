Кортрейк Евгения Макаренко потерпел фиаско в матче против Эйпена. Украинский хавбек провел на поле почти весь матч.

В матче 31 тура чемпионата Бельгии Эйпен принимал Кортрейк. Украинец Евгений Макаренко вышел в стартовом составе гостей и покинул поле на 72-й минуте.

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Первый тайм прошел по сценарию хозяев, но забитых голов зрители не увидели. Вторую половину активнее начал Кортрейк, но пропущенных гол сломал боевой дух гостей. В конце матча Эйпен удвоил свое преимущество и довел матч до логического завершения.

Кортрейк имеет в активе 36 очков и находится на 14 месте в турнирной таблице.

Лига Жюпиле, 31 тур

Эйпен – Кортрейк – 2:0

Голы: Нгой, 52, Мусона, 80