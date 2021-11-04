На думку президента Реала Флорентіно Переса, Лунін нічим не поступається зірковому Тібо Куртуа. Він вірить, що у наш голкіпер матиме хороше майбутнє у складі "вершкових".

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Лунін такий же сильний, як і Куртуа. У нього все буде добре. Тому хай українці не хвилюються за нього. Хто організував його трансфер у Реал? Я!

– сказав Флорентіно Перес.

Нагадаємо, Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала влітку 2018-го. З того часу він провів за команду лише 1 офіційний матч.

У минулому сезоні Зідан довірив Андрію місце в основі у кубковому матчі проти Алькояно. "Вершкові" сенсаційно програли скромному супернику та з ганьбою покинули турнір.