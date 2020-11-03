Лунін показав, як готується до "Інтера"
Голкіпер мадридського "Реалу" та збірної України Андрій Лунін в очікуванні матчу Ліги чемпіонів.
Сьогодні ввечері відбудуться поєдинки третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Крім "Шахтаря" та "Динамо", українські вболівальники стежитимуть за протистоянням у Мадриді, де "Реал" прийматиме "Інтер".
До теми Ганебний ляп від Marca: наставник збірної України Шевченко очолює "Динамо"
Українець Андрій Лунін повернувся з оренди та готовий скласти конкуренцію основному кіперу "галактикос" Тібо Куртуа. Наш воротар поки не виходив на поле в офіційних матчах "Реалу".
Лунін двічі опинявся у заявці "вершкових" на матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" та менхенгладбахської "Боруссії", а також стабільно потрапляє на лаву запасних у поєдинках чемпіонату Іспанії.
Поділитися новиною
-
Чому Пятов схожий на Буфона, як бути Луніну і чим дивує Бущан. Пояснює екс-воротар збірноїсьогодні , 11:13
-
За крок до омріяного Євро: відомо найкращу гравчиню України у переможному матчі проти Греції28 жовтня , 15:17
-
Тренер "Гента" відреагував на незабитий пенальті Яремчука у матчі Ліги Європи30 жовтня , 17:16