Голкіпер мадридського "Реалу" та збірної України Андрій Лунін в очікуванні матчу Ліги чемпіонів.

Сьогодні ввечері відбудуться поєдинки третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Крім "Шахтаря" та "Динамо", українські вболівальники стежитимуть за протистоянням у Мадриді, де "Реал" прийматиме "Інтер".

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Українець Андрій Лунін повернувся з оренди та готовий скласти конкуренцію основному кіперу "галактикос" Тібо Куртуа. Наш воротар поки не виходив на поле в офіційних матчах "Реалу".

Лунін двічі опинявся у заявці "вершкових" на матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" та менхенгладбахської "Боруссії", а також стабільно потрапляє на лаву запасних у поєдинках чемпіонату Іспанії.