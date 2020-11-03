Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин в ожидании матча Лиги чемпионов.

Во вторник, 3 ноября, состоятся поединки третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Кроме "Шахтера" и "Динамо", украинские болельщики будут следить за противостоянием в Мадриде, где "Реал" примет "Интер".

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Украинец Андрей Лунин вернувшийся из аренды и готов составить конкуренцию основному киперу "галактикос" Тибо Куртуа. Наш вратарь пока не выходил на поле в официальных матчах "Реала".

Лунин дважды оказывался в заявке "сливочных" на матче Лиги чемпионов против "Шахтера" и менхенгладбахской "Боруссии", а также стабильно попадает на скамью запасных в поединках чемпионата Испании.