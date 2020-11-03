Схоже, іспанське видання Marca зовсім не цікавиться українським футболом. Журналісти у новині перед матчем з "Барселоною" зганьбились та написали , що київське "Динамо" очолює не Мірча Луческу, а Андрій Шевченко, який є наставником збірної України.

Не минуло і місяця після того, як іспанське видання Marca оригінально написав прізвища декількох футболістів збірної України у матчі проти Іспанії. Цього разу преса чомусь подумала, що київське "Динамо" на матч проти "Барселони" вийде під керівництвом Андрія Шевченка.

Читайте також: Без 13 футболістів: "Динамо" назвало склад на матч з "Барселоною" у Лізі чемпіонів

"Фейл" від Marca

Вони двічі згадували про Шевченка у новині: "Удар по команді Шевченка", – такий підзаголовок обрав автор. Вже в самому тексті новини він ще раз нагадує, що "команда Шевченка постраждала від COVID-19 і прибуде в Барселону ослабленим складом".

Така помилка є лише у англомовній версії новини про майбутній поєдинок, а от у іспанській версії такого "фейлу" вдалось уникнути. Але в обидвох версіях немає жодної згадки про справжнього головного наставника киян Мірчу Луческу.

Матч 3-го туру групи Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" відбудеться 4-го листопада о 22:00. Але поєдинок може не відбутись через карантин у Каталонії. Також матч є під загрозою зриву через кадрові проблеми киян викликані коронавірусом.



Помилка від Marca / Скрін

Кар'єра у збірній України

Вже протягом чотирьох років Шевченко працює у збірній України. Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка, а після звільнення наставника Шевченко вже сам очолив національну команду.

Україна показала хороші результати у дебютній Лізі Націй. Команда здобула 9 з 12 очок і змогла піднятися в число найсильніших колективів Європи на наступний розіграш.

Найбільшим досягненням Шевченка на чолі збірної України є вихід на Євро-2020. Із 26 листопада 2019 року посів восьме місце у списку топ-10 найкращих тренерів національних збірних за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики IFFHS.