Захисник Десни Юхим Конопля поділився історією про виклик у збірну України.

Про виклик у збірну України Юхим Конопля дізнався, лежачи вдома на дивані. Про це футболіст розповів FootballHub.

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"Я вдома лежав на дивані, намагався поспати. Потім подзвонив номер невідомий і голос каже: "Я адміністратор збірної. Тебе викликали на найближчий збір".

Я в ступор впав, звичайно, спочатку. Потім трубку повісив, бігав, кричав по квартирі хвилин 10. Вдома був сам.

Потім передзвонив, спитав, що потрібно брати з собою. Збір був в аеропорті, треба було взяти лише бутси та щитки. Все інше дали", – розповів футболіст.

Нагадаємо, 21-річний Конопля дебютував у футболці національної збірної у товариському матчі проти Франції, в якому "жовто-сині" поступилися з рахунком 1:7.