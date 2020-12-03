Защитник Десны Юхим Конопля поделился историей о вызове в сборную Украины.

О вызове в сборную Украины Юхим Конопля узнал, лежа дома на диване. Об этом футболист рассказал FootballHub.

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"Я дома лежал на диване, пытался поспать. Потом позвонил номер неизвестный и голос говорит: "Я администратор сборной. Тебя вызвали на ближайший сбор".

Я в ступор впал, конечно, сначала. Затем трубку повесил, бегал, кричал по квартире минут 10. Дома был один.

Затем перезвонил, спросил, что нужно брать с собой. Сбор был в аэропорту, надо было взять только бутсы и щитки. Остальное все дали", – рассказал футболист.

Напомним, 21-летний Конопля дебютировал в футболке национальной сборной в товарищеском матче против Франции, в котором "желто-синие" уступили со счетом 1:7.