Лежал на диване, – новичок сборной рассказал, как узнал о вызове в национальную команду
Защитник Десны Юхим Конопля поделился историей о вызове в сборную Украины.
О вызове в сборную Украины Юхим Конопля узнал, лежа дома на диване. Об этом футболист рассказал FootballHub.
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"Я дома лежал на диване, пытался поспать. Потом позвонил номер неизвестный и голос говорит: "Я администратор сборной. Тебя вызвали на ближайший сбор".
Я в ступор впал, конечно, сначала. Затем трубку повесил, бегал, кричал по квартире минут 10. Дома был один.
Затем перезвонил, спросил, что нужно брать с собой. Сбор был в аэропорту, надо было взять только бутсы и щитки. Остальное все дали", – рассказал футболист.
Напомним, 21-летний Конопля дебютировал в футболке национальной сборной в товарищеском матче против Франции, в котором "желто-синие" уступили со счетом 1:7.
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