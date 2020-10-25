УЄФА зробив підбірку чотирьох найяскравіших моментів у першому турі групового раунду Ліги Європи. Не обійшло у рейтингу і без українців, дії українського нападника "Гента" Романа Яремчука ввійшли у топ-4 найкращих у стартовому турі.

Окрім гри українського легіонера "Гента" Twitter-акаунт УЄФА відзначив ще трьох гравців – Леона Бейлі ("Баєр"), Галена ("Брага") та Семюел Чуквуазе ("Вільярреал").

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Відзнака УЄФА

Роман елегантно обіграв у штрафному майданчику суперника, віддав передачу на партнера по команді. Але він влучив прямо у захисника "Слована".

Окрім цього моменту український форвард відзначився жовтою карткою та провів на полі всі 90 хвилин.

Наголосимо, що у першому турі групи L "Гент" на виїзді мінімально поступився "Словану" 1:0. Після стартового туру бельгійський клуб розташувався у групі на 3-му місці. Четвірку ж очолив німецький "Хоффенхайм".

24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року.