На думку Максимова, його підопічні заслуговують на те, щоб отримати свій шанс у "жовто-синій" футболці.

Цікаво Гірше не буде: Федецький оцінив шанси України на Євро-2020

"Я не можу нав'язувати свою думку головному тренеру збірної Андрію Шевченку. У нього своє бачення футболу. Я бачу перспективу у Кулача. Бодай в розширений список збірної Владислав повинен був потрапити. Могли пильніше його розглянути.

Для інших хлопців з Ворскли це був би потужний стимул. Кулач не слабший за Бєсєдіна чи Довбика. У нас і крім Кулача були хороші футболісти, хто міг би підсилити збірну України. Це Степанюк та Ігор Пердута", – вважає Максимов.

Зазначимо, що Кулач за підсумками сезону із показником в 15 голів став найкращим бомбардиром УПЛ.