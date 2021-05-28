По мнению Максимова, его подопечные заслуживают того, чтобы получить свой шанс в "желто-синей" футболке.

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"Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу Кулача. Хотя в расширенный список сборной Владислав должен был попасть. Могли внимательнее его рассмотреть.

Для других ребят из Ворсклы это был бы мощный стимул. Кулач не слабее Беседина или Довбыка. У нас и кроме Кулача были хорошие футболисты, кто мог бы усилить сборную Украины. Это Степанюк и Игорь Пердута", – считает Максимов.

Отметим, что Кулач по итогам сезона с показателем в 15 голов стал лучшим бомбардиром УПЛ.