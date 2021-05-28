На думку Федецького, позитивний результат у стартовому матчі став би серйозним поштовхом та надав би великої впевненості.

Цікаво Україна зберегла місце в рейтингу ФІФА попри нічию з Бахрейном

"Нідерландці вважаються фаворитами цього протистояння, але і нашій команді непогано було б в цьому поєдинку досягнути позитивний результат, щоб потім була велика впевненість. Це стало б серйозною заявкою на вихід з групи", – вважає колишній футболіст.

Тако він додав, що в "жовто-синіх" є шанси вийти у раунд плей-офф.

"Який результат буде задовільним? Гірше, ніж на минулих наших чемпіонатах Європи, бути вже не може. Думаю, що зараз всі як мінімум чекають виходу з групи. Потім? Звичайно, багато залежить від того, хто дістанеться в суперники. Але я мрію побачити команду Андрія Шевченка в півфіналі турніру" – додав Артем.

Нагадаємо, на стадії групового етапу Україна зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.