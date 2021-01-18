Захисник збірної України Сергій Кривцов має доволі амбітні плани на чемпіонат Європи-2020.

На думку Сергія Кривцова, підопічним Андрія Шевченка під силу дійти до фіналу Євро-2020. Про це він сказав у програмі Вацко Live.

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"Чи будемо вигравати чемпіонат Європи? Підемо, звичайно. Ми ж туди їдемо не на екскурсію. Завдання є. До фіналу нам під силу дійти. Ми обіграли діючих чемпіонів Європи (Португалію), при чому дограючи вдесятьох.

Обіграли іспанців. З ними була трохи інша гра, оборонялися, але з португальцями ми вдесятьох контролювали м'яч, а не тупо відбивалися. Моментами возили португальців", – сказав Кривцов.

Нагадаємо, збірна України потрапила на Євро-2020 до групи B, де суперниками "жовто-синіх" стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.