Защитник сборной Украины Сергей Кривцов имеет довольно амбициозные планы на чемпионат Европы-2020.

По мнению Сергея Кривцова, подопечным Андрея Шевченко по силам дойти до финала Евро-2020. Об этом он сказал в программе Вацко Live.

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"Будем ли выигрывать чемпионат Европы? Пойдем, конечно. Мы же туда едем не на экскурсию. Задача есть. В финал нам по силам дойти. Мы обыграли действующих чемпионов Европы (Португалию), причем доигрывая вдесятером.

Обыграли испанцев. С ними была немного другая игра, оборонялись, но с португальцами мы вдесятером контролировали мяч, а не тупо отбивались. Моментами возили португальцев", – сказал Кривцов.

Напомним, сборная Украины попала на Евро-2020 в группу B, где соперниками "желто-синих" станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.