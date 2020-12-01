Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов пропустив тренування перед матчем Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов не тренувався з командою напередодні матчу з мадридським Реалом, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Про характер пошкодження та строки відновлення футболіста наразі не повідомляється. Також зазначимо, що Сергій пропустив матч 11-го туру УПЛ, його відсутність в заявці не отримала офіційного пояснення.

Зазначимо, що окрім Кривцова в лазареті "гірників" перебувають Давід Хочолава, Віктор Корнієнко, Богдан В'юнник, Ісмаїлі, Євген Коноплянка та Максим Малишев.