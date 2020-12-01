Кривцов получил травму – он не сыграет с Реалом
Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов пропустил тренировку перед матчем Лиги чемпионов против мадридского Реала.
Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов не тренировался с командой накануне матча с мадридским Реалом, сообщает официальный сайт "горняков".
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О характере повреждения и сроках восстановления футболиста пока не сообщается. Также отметим, что Сергей пропустил матч 11-го тура УПЛ, его отсутствие в заявке не получило официального объяснения.
Отметим, что кроме Кривцова в лазарете "горняков" сейчас находятся Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.
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