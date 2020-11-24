Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов получал предложение выступать под другим национальным флагом.

Защитнику Сергею Кривцову предлагали сменить гражданство, но он отказал. Об этом футболист рассказал для Youtube-канала Провокатор.

Шевченко может стать лучшим игроком XXI века – за него можно проголосовать

"Предлагали ли мне изменить гражданство? Да, однажды предлагали. Кто? Не скажу.

У меня сердце оранжево-черное, а с другой стороны сине-желтое.

Сколько мне нужно заплатить, чтобы без раздумий сменить клуб? Меня все устраивает. Но в дальнейшем увидим", – сказал Кривцов.

29-летний футболист защищает цвета Шахтера с 2010 года, ранее он выступал за запорожский Металлург. В национальной команде Кривцов дебютировал в 2011 году.