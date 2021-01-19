Український нападник віддав гольову передачу в поєдинку з Трабзонспором.

Артем Кравець провів усі 90 хвилин за Коньяспор у двобої з Трабзонспором. Гості практично не мали шансів у Трабзоні і поступилися з рахунком 1:3.

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На 88-й хвилині українець віддав гольову передачу на грузина Левана Шенгелію, який розмочив рахунок. У 14 матчах Артем відзначився 7 голами і оформив дві результативні передачі.

Відео асисту Кравця

Після поразки Коньяспор йде на 14-й сходинці з 22 очками в активі. Наступну зустріч команда Кравця проведе у неділю з Антальяспором.

Чемпіонат Туреччини, 20 тур

Трабзонспор – Коньяспор 3:1

Голи: Нвакаеме, 21, Флавіо, 56, Джаніні, 60 – Шенгелія, 88.