Украинский нападающий отдал голевую передачу в поединке с Трабзонспором.

Артем Кравец провел все 90 минут за Коньяспор в поединке с Трабзонспором. Гости практически не имели шансов в Трабзоне и уступили со счетом 1: 3.

читайте также Яремчук заработал пенальти, но Гент проиграл команде экс-игроков Карпат и Динамо

На 88-й минуте украинец отдал голевую передачу на грузина Левана Шенгелию, который размочил счет. В 14 матчах Артем отличился 7 голами и оформил две результативные передачи.

Видео ассиста Кравца

После поражения Коньяспор идет на 14-й строчке с 22 очками в активе. Следующую встречу команда Кравца проведет в воскресенье с Антальяспор.

Чемпионат Турции, 20 тур

Трабзонспор – Коньяспор 3:1

Голы: Нвакаэме, 21, Флавио, 56, Джанини, 60 – Шенгелия, 88.