Кравец снова отличился результативным действием – Коньяспор уступил на выезде: видео
Украинский нападающий отдал голевую передачу в поединке с Трабзонспором.
Артем Кравец провел все 90 минут за Коньяспор в поединке с Трабзонспором. Гости практически не имели шансов в Трабзоне и уступили со счетом 1: 3.
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На 88-й минуте украинец отдал голевую передачу на грузина Левана Шенгелию, который размочил счет. В 14 матчах Артем отличился 7 голами и оформил две результативные передачи.
Видео ассиста Кравца
После поражения Коньяспор идет на 14-й строчке с 22 очками в активе. Следующую встречу команда Кравца проведет в воскресенье с Антальяспор.
Чемпионат Турции, 20 тур
Трабзонспор – Коньяспор 3:1
Голы: Нвакаэме, 21, Флавио, 56, Джанини, 60 – Шенгелия, 88.
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