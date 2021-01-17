Роман повернувся після дискваліфікації і вперше зіграв у новому році.

Через вилучення у грі з Кортрейком наприкінці грудня і подальшу дискваліфікацію Роман Яремчук змушений був пропустити стартовий поєдинок Гента у новому році проти Беєрсхота (1:1). Натомість на домашню битву із Антверпеном наставник "буйволів" Хейн Ванхазебрук випустив нападника в основі.

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На початку другого тайму українець вийшов майже віч-на-віч з голкіпером – іранцю Алірезі Бейраванду нічого не залишалося, як порушити правила у штрафному майданчику. До позначки підійшов капітан Гента Свен Кумс і влучив у штангу.

Зате своїм шансом скористався Антверпен, у старті якого вийшли два колишніх гравці УПЛ: Дьємерсі Мбокані (Динамо) та Мартін Онгла (Карпати). Саме експівзахисник "левів" став героєм зустрічі. Камерунець обігрався із Харісом Фаруном і вразив ціль.

Яремчук відіграв увесь поєдинок і двічі пробив по воротах (одного разу у ствір). WhoScored оцінив українця невисокою оцінкою 6,63, проте це другий показник серед усіх гравців Гента. Ще один гравець збірної України Ігор Пластун спостерігав за матчем з лави запасних.

Гент опустився на 13-ту сходинку Ліги Жупіле і має в активі 26 очок. У четвер команда наших земляків зіграє з Генком.

Чемпіонат Бельгії, 20 тур

Гент – Антверпен 0:1

Гол: Онгла, 75.