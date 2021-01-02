Результативный выстрел украинца не помог его команде одержать очки.

Счет в противостоянии Хатайспора и Коньяспора был открыт на 33-й минуте. Гильерме протащил мяч по левому флангу и навесил на дальнюю штангу. Словенец Нейц Скубиц головой сбросил в центр штрафной на Артема Кравца, который без особого сопротивления пробил точно в цель.

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Еще до перерыва Аарон Бупендза восстановил равновесие, а во втором тайме габонец принес победу хозяевам. Это позволило Хатайспору удержаться в верхней части турнирной таблицы – обидчик Коньяспора идет на 5-й строчке с 27 очками. Команда Артема Кравца имеет в активе 19 пунктов и занимает 11-ю позицию.

В конце сентября Кравец перебрался с Динамо в комфортную для него Турцию и уже отметился 6-м голом в 10 матчах за Коньяспор. Кстати, возглавляет бомбардирскую гонку Аарон Бупендза. Габонец забил 9 голов в 13 поединках.

Гол Артема Кравца:

Чемпионат Турции, 16 тур

Хатайспор – Коньяспор 2:1

Голы: Бупендза, 43, 68, – Кравец, 33.