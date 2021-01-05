Український форвард забив вдруге за чотири дні.

Після вдалого поєдинку у суботу проти Хатайспора тренерський штаб надав відпочинок Артему Кравцю, який відіграв усі 90 хвилин і відзначився забитим голом. У вівторковому протистоянні Коньяспора та Галатасарая український нападник вийшов на поле на 58 хвилині.

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На той момент команда Кравця вела у рахунку. На дубль молодого македонця Ердона Дачі гості відповіли влучним пострілом сенегальця Мбає Діаня. Незабаром стамбульці вдруге відновили рівновагу – знову відзначився Діань.

Незважаючи на це, Коньяспор не збирався втрачати очки у битві з лідером турецької Суперліги. Господарі заробили право на пенальті – Угур Демірок вдало його реалізував. На цьому "зелено-білі" не зупинилися і вже в компенсований час Кравець отримав передачу з правого флангу від грузина Левана Шенгелії, приборкав м’яч і точно пробив у ціль. Галатасарай практично не мав часу для того, щоб врятувати гру і спромігся на один пізній гол.

Перемога дозволила Коньяспору здійнятися на 8-му сходинку і здобути 22 пункти. Що стосується індивідуальних показників Кравця, то вони вражають – 7 голів в 11 поєдинках. Таким чином, українець перебуває у переліку найкращих снайперів турецької ліги. Наступний матч Коньяспор проведе 10 січня – його суперником буде Фатіх Карагюмрюк.

Гол Артема Кравця:

Чемпіонат Туреччини, 17-й тур

Коньяспор – Галатасарай 4:3

Голи: Дачі, 41, 46, Демірок, 82 (пен), Кравець, 90+2 – Діань, 45+3, 77 (пен), Чаглаян, 90+4.