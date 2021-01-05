Украинский форвард отличился во второй раз за четыре дня.

После удачного поединка в субботу против Хатайспора тренерский штаб предоставил отдых Артему Кравцу, который отыграл все 90 минут и отметился забитым голом. Во вторничном противостоянии Коньяспора и Галатасарая украинский нападающий вышел на поле на 58 минуте.

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На тот момент команда Кравца вела в счете. На дубль молодого македонца Ердона Дачи гости ответили точным выстрелом сенегальца Мбайе Дианя. Вскоре стамбульцы во второй раз восстановили равновесие – снова отличился Диань.

Несмотря на это, Коньяспор не собирался терять очки в битве с лидером турецкой Суперлиги. Хозяева заработали право на пенальти – Угур Демирок удачно его реализовал. На этом "зелено-белые" не остановились и уже в компенсированное время Кравец получил передачу с правого фланга от грузина Левана Шенгелии, укротил мяч и точно пробил в цель. Галатасарай практически не имел времени для того, чтобы спасти игру и сподобился на один поздний гол.

Победа позволила Коньяспору подняться на 8-ю строчку и заработать 22 очка. Что касается индивидуальных показателей Кравца, то они впечатляют – 7 голов в 11 поединках. Таким образом, украинец находится в списке лучших снайперов турецкой лиги. Следующий матч Коньяспор проведет 10 января – его соперником будет Фатих Карагюмрюк.

Гол Артема Кравца:

Чемпионат Турции, 17-й тур

Коньяспор – Галатасарай 4:3

Голы: Дачи, 41, 46, Демирок, 82 (пен), Кравец, 90+2 – Диань, 45+3, 77 (пен), Чаглаян, 90+4.