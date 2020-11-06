Нападник збірної України знову відзначився результативною дією. Однак бельгійський "Гент" поступився сербській "Црвені Звезді".

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Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "Гента" на поєдинок Ліги Європи у Белграді. Відкрили рахунок господарі зусиллями Гелора Канги. Проте ще до перерви "буйволи" відігралися. Яремчук відпасував під удар Вадісу Оджиджі-Офое і капітан не схибив.

По перерві нападник "Црвени Звезди" Александар Катай приніс перемогу сербській команді 2:1. Український форвард відіграв весь поєдинок, міг відзначатися сам, втім залишив поле без забитих голів.

В іншому матчі групи L "Хоффенхайм" розтрощив чеський "Слован", за який 90 хвилин провів українець Тарас Качараба – 5:0. Після трьох турів німці є лідерами квартету, а "Гент" залишається на дні з трьома поразками.

Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Гент