Форвард Коньяспора Артем Кравець потрапив у список найкращих європейських бомбардирів, які виходили на заміну.

Український легіонер Коньяспора Артем Кравець потрапив до числа найкращих бомбардирів сезону в Європі серед футболістів, які виходили на заміну. Про це повідомляє CIES Football Observatory.

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За даними футбольного дослідницького центру, український форвард зумів тричі відзначитись після виходу на заміну. В середньому Артем витрачав 26 хвилин на гол.

Менше на гол потрібно було лише форварду французького ПСЖ Кіліану Мбаппе. Молодий француз в середньому витрачав на гол 23 хвилини.