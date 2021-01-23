Форвард Коньяспора Артем Кравец попал в список лучших европейских бомбардиров, которые выходили на замену.

Украинский легионер Коньяспора Артем Кравец попал в число лучших бомбардиров сезона в Европе среди футболистов, которые выходили на замену. Об этом сообщает CIES Football Observatory.

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По данным футбольного исследовательского центра, украинский форвард сумел трижды отличиться после выхода на замену. В среднем Артем тратил 26 минут в гол.

Меньше на гол нужно было лишь форварду французского ПСЖ Килиану Мбаппе. Молодой француз в среднем тратил на гол 23 минуты.