Гравець збірної України перебував поза грою з 29 грудня. Саме тоді у Коваленка діагностували COVID-19.

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У Спеції повідомили, що Віктор вже повернувся до тренувань і займається у загальній групі під керівництвом Тьяго Мотти. Вже у неділю, 9 січня, Коваленко матиме шанс зіграти проти Дженоа Андрія Шевченка. Двобій відбудеться у Генуї.

"Грифони" мають в активі 12 очок і йдуть на 19-й сходинці. У Спеції на чотири пункти більше. Команда Коваленка посідає 17 місце у турнірній таблиці Серії А.