Італійська Сампдорія знову розглядає можливість придбання 21-річного нападника Динамо Владислава Супряги. Форвард не має ігрової практики в складі киян, тож перехід може стати порятунком його кар'єри.

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За інформацією джерел, бачити футболіста у Сампдорії хоче особисто головний тренер Роберто Д'Аверса. Фахівець переконаний, що талановитий українець додасть драйву в атаці команди.

Минулого літа Владислав вже ледь не став гравцем Сампдорії, його перехід був зірваний в останній момент. Друга спроба близька до того, щоб бути вдалою.

У поточному сезоні Супряга взяв участь лише в 6 матчах, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 4 мільйони євро.