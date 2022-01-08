Игрок сборной Украины находился вне игры с 29 декабря. Тогда у Коваленко диагностировали COVID-19.

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В Специи сообщили, что Виктор уже вернулся к тренировкам и занимается в общей группе под руководством Тьяго Мотты. Уже в воскресенье, 9 января, у Коваленко может сыграть против Дженоа Андрея Шевченко. Поединок состоится в Генуе.

"Грифоны" имеют в активе 12 очков и идут на 19-й строчке. У Специи на четыре пункта больше. Команда Коваленко занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.