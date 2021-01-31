Хавбек Віктор Коваленко вже незабаром відчує смак італійської Серії А.

Джерело: Informazione

Український хавбек Віктор Коваленко прибув до Італії та оселився в готелі, де має підписати контракт із Аталантою. Відомі навіть варіанти майбутнього ігрового номера – 20-й або 74-й.

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Сам футболіст у своєму Instagram виклав світлину з літака в компанії агентів Вадима Шаблія та Сергія Серебреннікова.

Повідомляється, що Аталанта заплатить "гірникам" компенсацію у розмірі 700 тисяч євро.

У поточному сезоні Коваленко провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 мільйонів євро.