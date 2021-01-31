Хавбек Виктор Коваленко уже скоро почувствует вкус итальянской Серии А.

Источник: Informazione

Украинский хавбек Виктор Коваленко прибыл в Италию и поселился в гостинице, где должен подписать контракт с Аталантой. Известны также варианты будущего игрового номера – 20-й или 74-й.

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Сам футболист в своем Instagram выложил фотографию с самолета в компании агентов Вадима Шаблия и Сергея Серебренникова.

Сообщается, что Аталанта заплатит "горнякам" компенсацию в размере 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Коваленко провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.