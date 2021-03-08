Коваленко повернувся у загальну групу Аталанти: він може дебютувати до приїзду у збірну
Хавбек Аталанти Віктор Коваленко відновився від невеликого пошкодження та готовий допомогти команді.
Джерело:TuttoAtalanta
Український хавбек Аталанти Віктор Коваленко знову працює у загальній групі команди.
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Раніше футболіст отримав пошкодження, через що пропустив матч проти Кротоне, в якому його партнери здобули перемогу з рахунком 5:1.
Нагадаємо, Аталанта підписала Віктора під час зимового трансферного вікна, заплативши Шахтарю 700 тисяч євро. Коваленко поки не дебютував за новий клуб.
Наступним суперником Аталанти стане Спеція, матч відбудеться на полі бергамасків у п'ятницю, 12 березня.
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