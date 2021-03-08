Хавбек Аталанты Виктор Коваленко восстановился от небольшого повреждения и готов помочь команде.

Украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко снова работает в общей группе команды.

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Ранее футболист получил повреждение, из-за чего пропустил матч против Кротоне, в котором его партнеры одержали победу со счетом 5:1.

Напомним, Аталанта подписала Виктора во время зимнего трансферного окна, заплатив Шахтеру 700 тысяч евро. Коваленко пока не дебютировал за новый клуб.

Следующим соперником Аталанты станет Специя, матч состоится на поле бергамасков в пятницу, 12 марта.