Коваленко вернулся в общую группу Аталанты: он может дебютировать до приезда в сборную
Хавбек Аталанты Виктор Коваленко восстановился от небольшого повреждения и готов помочь команде.
Источник:TuttoAtalanta
Украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко снова работает в общей группе команды.
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Ранее футболист получил повреждение, из-за чего пропустил матч против Кротоне, в котором его партнеры одержали победу со счетом 5:1.
Напомним, Аталанта подписала Виктора во время зимнего трансферного окна, заплатив Шахтеру 700 тысяч евро. Коваленко пока не дебютировал за новый клуб.
Следующим соперником Аталанты станет Специя, матч состоится на поле бергамасков в пятницу, 12 марта.
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